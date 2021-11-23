Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш

По словам главы государства, программа МВФ будет продолжена. «Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19», — написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро. Деньги Киеву должны были поступить в конце октября.

