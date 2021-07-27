Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) страны командующего оперативного командования «Север» Валерия Залужного, сообщает ТАСС.

По его словам, на этом посту он сменил Руслана Хомчака, которого украинский лидер решил уволить.

Ранее Зеленский провёл ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает RT. В частности, он уволил первого замглавы спецслужбы Руслана Баранецкого, а также начальника Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Малюка.

