Зеленский увеличил расходы бюджета на оборону на $10,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год, сообщает пресс-служба Верховной рады.

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В сообщении говорится, что документ, среди прочего, увеличивает бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд).

«Реализация такого закона позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны», - подчеркнули в украинском парламенте.

Ранее Всемирный банк выделил еще 500 миллионов долларов в качестве помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаМинобороныБюджетВладимир Зеленский
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