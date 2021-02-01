Зеленский рассказал о ситуации с вакцинами на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского союза пообещали помогать Украине запасами вакцин от коронавируса из собственных поставок, сообщает РБК.

По словам главы государства, Украина не является равноправным членом Евросоюза или мира, что подтвердили условия вакцинации, и не относится к приоритетным странам, получающим вакцину.

«Очень неприятно, понимать, что ты стоишь с протянутой рукой», - подытожил Зеленский.

Ранее Верховная рада приняла закон об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от коронавируса, сообщает RT. При этом документ запрещает препараты, разработанные государствами-«агрессорами», к которым, согласно закону 2015 года, Украина отнесла Россию.

