Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом, сообщил глава государства в Telegram.
Это произошло в Джидде. Стороны обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. В заявлении Зеленского сказано, что Киев благодарен Саудовской Аравии за поддержку и ценит «стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира».
Стороны также обсудили подготовку к международной конференции в Швейцарии и достижение мира в российско-украинском конфликте.
Ранее стало известно, что высшее руководство Саудовской Аравии не принимало участия во встрече главы государства в аэропорту города Джидда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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