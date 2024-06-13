Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Это произошло в Джидде. Стороны обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. В заявлении Зеленского сказано, что Киев благодарен Саудовской Аравии за поддержку и ценит «стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира».

Стороны также обсудили подготовку к международной конференции в Швейцарии и достижение мира в российско-украинском конфликте.

Ранее стало известно, что высшее руководство Саудовской Аравии не принимало участия во встрече главы государства в аэропорту города Джидда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

