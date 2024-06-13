Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает SPA.

По данным агентства, высшее руководство страны не принимало участия во встрече главы государства в аэропорту города Джидда. Зеленского принял заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз.

Ранее Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Саудовская АравияУкраинаВладимир Зеленский

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