Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
13 июня 202400:34
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает SPA.
По данным агентства, высшее руководство страны не принимало участия во встрече главы государства в аэропорту города Джидда. Зеленского принял заместитель губернатора провинции Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз.
Ранее Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
- СМИ: Санкции не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе
- В доме брата Максима Галкина* работают следователи
- РФС: Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде
- Минфин США запретил оказывать России IТ-услуги
- Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро
- Движение поездов приостановили на участках МЦД-2 и МЦД-4
- Глава Минобороны ФРГ: Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года
- США расширили санкции против России и Китая в связи с СВО
- МИД Армении заявил, что Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru