Зеленский представил нового командующего операцией украинских сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер отметил, что новый глава операции, сменивший на этом посту генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, является настоящим патриотом. По его словам, Павлюк лично участвовал в боях за страну и имеет несколько государственных наград.

Зеленский также выразил надежду, что усилиями нового командующего «свободная и мирная жизнь» придёт и в другие «оккупированные» города и сёла Украины.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал украинские власти готовиться к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеУкраинаВладимир Зеленский
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