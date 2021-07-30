Зеленский представил нового командующего операцией украинских сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщает «Интерфакс-Украина».
Украинский лидер отметил, что новый глава операции, сменивший на этом посту генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, является настоящим патриотом. По его словам, Павлюк лично участвовал в боях за страну и имеет несколько государственных наград.
Зеленский также выразил надежду, что усилиями нового командующего «свободная и мирная жизнь» придёт и в другие «оккупированные» города и сёла Украины.
Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал украинские власти готовиться к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».
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