Зеленский пообещал построить в Донбассе новый аэропорт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие годы планируется построить абсолютно новые аэропорты в Закарпатье и Донбассе, сообщает «Интерфакс».
По его словам, новая воздушная гавань в Донбассе планируется именно для гражданской авиации.
«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер добавил, что есть вариант, предполагающий «восстановление Мариупольского аэропорта», однако, по мнению военных, «это небезопасно».
Ранее в пресс-службе украинского президента рассказали, что имеются пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщает RT. При этом Зеленский заявил «о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира» политико-дипломатическими методами.
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