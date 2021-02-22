Зеленский пообещал построить в Донбассе новый аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие годы планируется построить абсолютно новые аэропорты в Закарпатье и Донбассе, сообщает «Интерфакс».

По его словам, новая воздушная гавань в Донбассе планируется именно для гражданской авиации.

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что есть вариант, предполагающий «восстановление Мариупольского аэропорта», однако, по мнению военных, «это небезопасно».

Ранее в пресс-службе украинского президента рассказали, что имеются пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщает RT. При этом Зеленский заявил «о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира» политико-дипломатическими методами.

