Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
24 марта 202114:51
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ об увольнении главы района Кировоградской области, в котором причиной отставки было указано «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», передает «Коммерсант».
Вскоре документ удалили с официального сайта президента Украины, но журналисты успели сделать скриншоты.
Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года, его полномочия истекают в конце марта 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- Шойгу отменил приказ Сердюкова по рассекречиванию архивов Великой отечественной войны
- Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
- Первая ступень ракеты Falcon 9 в шестой раз вернулась из космоса на Землю
- СМИ: Клинтон заявила о победе России над США
- Матвиенко: к осени в России сформируется коллективный иммунитет
24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru