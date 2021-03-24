Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ об увольнении главы района Кировоградской области, в котором причиной отставки было указано «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», передает «Коммерсант».

Вскоре документ удалили с официального сайта президента Украины, но журналисты успели сделать скриншоты.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года, его полномочия истекают в конце марта 2024 года.



