Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ротация или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, сфера обороны должна функционировать стабильно и без недоразумений между руководителями, а в случае необходимости следует «изменить руководящий взгляд на конкретном направлении».
Комментируя кадровые перестановки, в том числе смену главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский лидер отметил, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности должно быть налажено взаимодействие, позволяющее избежать ошибок и повысить эффективность защиты страны.
Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, назначив на его пост командующего оперативного командования «Север» Валерия Залужного, сообщает RT.
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