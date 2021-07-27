Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ротация или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, сфера обороны должна функционировать стабильно и без недоразумений между руководителями, а в случае необходимости следует «изменить руководящий взгляд на конкретном направлении».

Комментируя кадровые перестановки, в том числе смену главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский лидер отметил, что на всех уровнях в Вооруженных силах, министерстве обороны и в структурах сектора безопасности должно быть налажено взаимодействие, позволяющее избежать ошибок и повысить эффективность защиты страны.

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, назначив на его пост командующего оперативного командования «Север» Валерия Залужного, сообщает RT.

