Зеленский не понял позицию ПАСЕ в вопросе возвращения России

Президент Украины Владимир Зеленский на своей страницы в Facebook сообщил о своём разочаровании решением ПАСЕ о возвращении России в эту международную организацию, сообщает РЕН ТВ.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — отметил украинский лидер.

Он сообщил, что пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона воспрепятствовать возвращению РФ. Теперь он сожалеет, что «партнеры» в Европе его не услышали, сообщает Телеканал «360».

Ранее вице-спикер Госдумы в интервью НСН назвал типичным поведение Украины, когда ПАСЕ пригласила Россию участвовать в сессии. Представитель украинской делегации, депутат партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выкриками пытался заглушить и прервать выступление представитель Сербии Александра Шешеля. Во-первых, он говорил на русском языке, а во-вторых, назвал отстранение России от работы в ПАСЕ «большой антироссийской кампанией».

Вице-спикер Госдумы, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, Петр Толстой в интервью НСН заявил, что подобные проявления неуважения к оппонентам для Украины стандартны.

«Это типичная для ПАСЕ история, когда депутату не дают свободно проявить свою позицию в каком-то вопросе. Особенно это свойственно представителям украинской делегации. У них немного опыта европейской политической работы, поэтому они достаточно часто к таким вещам прибегают. Но я не вижу ничего важного или особенного для Ассамблеи в этом конфликте. Сербский депутат - большой молодец, и во-первых, потому что говорил и не боялся, и во-вторых, что говорил на русском», - отметил собеседник НСН.









