«Здоровью не навредит»: В США оценили последствия возможного ядерного взрыва
Гипотетический взрыв ядерной бомбы на территории Европы не будет иметь прямых последствий для здоровья американцев. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса заявил выступая в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.
«В то время как Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с бряцанием ядерным оружием со стороны России, мы не считаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья населения страны», - считает руководитель Министерства внутренней безопасности США.
По его словам, «традиционные радиационные и ядерные угрозы для США остаются низкими», а «вероятность крупномасштабной радиационной атаки на родине очень низка».
«Тем не менее мы не можем исключить риск наличия в США незащищенных или уязвимых расщепляющихся и других исходных материалов», - резюмировал министр.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
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