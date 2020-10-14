Пашинян предрек появление нового Гитлера в Малой Азии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек появление нового Гитлера в Малой Азии, передает РИА Новости.
По его словам, "Мюнхенских соглашений" по Нагорному Карабаху быть не должно.
В то же время сейчас многие международные организации не реагируют на происходящее, считая приемлемой формулу "территории в обмен на мир". По словам политика, это похоже на Мюнхенские соглашения Германии, Франции и Великобритании в 1938 году, по которым Германия получила часть Чехословакии. Итог этого всем известен, отметил он.
Пашинян добавил, что Азербайджан отрицает право населяющих Нагорный Карабах армян распоряжаться своей судьбой.
"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии", — приводит агентство слова армянского премьера.
Ранее в среду Пашинян заявил, что Ереван отказывается от переговоров с Баку без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра, Азербайджан потребовал сдать пять территорий в регионе, представить график сдачи еще двух районов, а также настаивает на статусе Карабаха в составе Азербайджана. В противном случае Азербайджан угрожал войной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные наблюдатели и миротворцы могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня, но последнее слово — за сторонами конфликта.
Ранее Пашинян выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину за посредничество в конфликте по Нагорному Карабаху.
В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал в эфире НСН, что Азербайджан не пойдет на ввод миротворцев, так как его вооруженные силы находятся в наступлении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль обеспокоен несоблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, напоминает Ura.ru.
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