Пашинян предрек появление нового Гитлера в Малой Азии

В то же время сейчас многие международные организации не реагируют на происходящее, считая приемлемой формулу "территории в обмен на мир". По словам политика, это похоже на Мюнхенские соглашения Германии, Франции и Великобритании в 1938 году, по которым Германия получила часть Чехословакии. Итог этого всем известен, отметил он.

Пашинян добавил, что Азербайджан отрицает право населяющих Нагорный Карабах армян распоряжаться своей судьбой.

"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии", — приводит агентство слова армянского премьера.

Ранее в среду Пашинян заявил, что Ереван отказывается от переговоров с Баку без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра, Азербайджан потребовал сдать пять территорий в регионе, представить график сдачи еще двух районов, а также настаивает на статусе Карабаха в составе Азербайджана. В противном случае Азербайджан угрожал войной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные наблюдатели и миротворцы могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня, но последнее слово — за сторонами конфликта.

Ранее Пашинян выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину за посредничество в конфликте по Нагорному Карабаху.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал в эфире НСН, что Азербайджан не пойдет на ввод миротворцев, так как его вооруженные силы находятся в наступлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль обеспокоен несоблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, напоминает Ura.ru.

