Застрявшее в Суэцком канале судно-контейнеровоз привело к росту стоимости грузоперевозок, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость аренды стандартного 40-футового контейнера для перевозки груза из Китая в Европу выросла в четверо – до 8 тысяч долларов, если сравнивать цены в марте прошлого и нынешнего года.

Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.



