Застрявшее в Суэцком канале судно-контейнеровоз привело к росту стоимости грузоперевозок
Застрявшее в Суэцком канале судно-контейнеровоз привело к росту стоимости грузоперевозок, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость аренды стандартного 40-футового контейнера для перевозки груза из Китая в Европу выросла в четверо – до 8 тысяч долларов, если сравнивать цены в марте прошлого и нынешнего года.
Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.
Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.
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