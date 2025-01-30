Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 55%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 55%, однако объемы газа в ПХГ по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю для января. Об этом свидетельствуют данные отраслевой группы Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что с начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ порядка 47,5 млрд кубометров. Согласно данным, отбор газа из ПХГ стран ЕС 28 января составил 437 млн кубометров, закачка подросла до 41 млн кубометров.

Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для января за все время наблюдений – 61,1 млрд кубометров газа.

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».

