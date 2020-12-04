Западу США предрекли «мегашторм»

США предсказали «мегашторм» с тяжёлыми последствиями, который затронет Калифорнию, сообщает ABC News.

В этом году с началом сезона дождей на всём западном побережье могут начаться ливни, которые затянутся на месяц. При таком условии в Калифорнии может выпасть до шести метров осадков, и крупнейшие города штата окажутся под слоем воды. В результате стихии могут произойти тысячи оползней, прорывы крупных плотин, полное уничтожение сельскохозяйственных территорий.

ABC News отмечает, что такой шторм в Калифорнии был зафиксирован зимой 1861-1862 годов. Четверть домов штата были затоплены наводнением, из-за дождей 240 километров Центральной долины наполнились водой, погибли около 4 тысяч человек.

По словам сейсмолога Люси Джонс и климатолога Дэниэла Суэйна, трагедия конца XIX века может повториться. Для анализа возможного стихийного бедствия учёные разработали модель «Мегашторм», при этом Джон и Суэйн подчёркивают, что это бедствие неизбежно. По их подсчётам, Калифорния за всю свою историю переживала более крупные потопы около 6 раз.

Учёные считают, что возможная катастрофа принесёт ущерб в триллион долларов, миллионам жителей штата придётся эвакуироваться, а несколько сотен тысяч калифорнийцев могут погибнуть.

