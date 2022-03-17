Захарова выступила за нормализацию отношений между Индией и Пакистаном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия наблюдает за ситуацией с индийской ракетой на территории Пакистана, однако рассчитывает на сохранение отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, в МИД надеются на то, что этот инцидент не приведет к обострению отношений между странами. Ранее в Минобороны Индии рассказали, что 9 марта была запущена ракета, которая попала на территорию Пакистана.
При этом в Индии заверили, что инцидент произошел во время планового технического обслуживания и случился из-за технической неисправности, а не по злому умыслу.
Власти Пакистана вызывали временного поверенного в делах Индии, чтобы высказать решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. В Исламабаде также рассчитывают на совместное расследование происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- Премию телеканала «Муз-ТВ» перенесли на неопределенный срок
- Вице-премьер Голикова поручила открыть горячую линию по вопросам поставки лекарств
- Путин: Крупные компании теперь могут не бояться работать в Крыму
- «Правильное и своевременное». Путин оценил решение присоединить Крым
- Международный союз биатлонистов приступил к процессу отстранения Союза биатлонистов РФ
- Кабмин выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости
- Мишустин призвал не допустить роста цен
- Ретейлер сообщил о «всплесках иррационального спроса» на сахар
- Глава гильдии ювелиров предрёк сокращение потребления золота в России
- Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru