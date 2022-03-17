Захарова выступила за нормализацию отношений между Индией и Пакистаном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия наблюдает за ситуацией с индийской ракетой на территории Пакистана, однако рассчитывает на сохранение отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в МИД надеются на то, что этот инцидент не приведет к обострению отношений между странами. Ранее в Минобороны Индии рассказали, что 9 марта была запущена ракета, которая попала на территорию Пакистана.

При этом в Индии заверили, что инцидент произошел во время планового технического обслуживания и случился из-за технической неисправности, а не по злому умыслу.

Власти Пакистана вызывали временного поверенного в делах Индии, чтобы высказать решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. В Исламабаде также рассчитывают на совместное расследование происшествия.

