Захарова раскритиковала сообщения американской прессы о действиях Красной армии в Польше
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опасным безумием сообщения американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше, сообщает ТАСС.
По её словам, всё происходит «с подачи неких польских структур», из-за которых американской аудитории рассказывают о том, что СССР оккупировал Польшу, когда та воевала с Германией.
«Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», - подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова добавила, что сообщения западных СМИ основаны на «неподтвержденных неких данных" Института национальной памяти Польши. Она отметила, что именно эта структура «несёт ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов тысячам советских воинов», которые погибли при освобождении Польши.
Ранее портал Live Science, а также некоторые СМИ в США, разместили информацию о найденных на севере Польше останках монахинь, которые якобы были убиты солдатами Красной армии в конце Второй мировой войны. В качестве источника информации издание указало Институт национальной памяти Польши.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru