Задержанный в Дубае россиянин будет отправлен домой
Задержанный в Дубае россиянин, подозреваемый в съемке видео с обнаженными девушками на крыше одного из небоскребов, будет депортирован на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт правительства Дубая в Twitter.
По данным генпрокуратуры Дубая, расследование "противоречащего законам ОАЭ инцидента" завершено, участники будут депортированы. При этом в правительстве не дали других комментариев и подчеркнули, что это "не будет сделано".
По данным агентства, 11 девушек, по предварительным данным, родом из Украины, были задержаны за съемку в обнаженном виде. Двое мужчин, один из которых оказался гражданином РФ, подозревались в организации съемок.
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