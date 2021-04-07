Задержанный в Дубае россиянин будет отправлен домой

Задержанный в Дубае россиянин, подозреваемый в съемке видео с обнаженными девушками на крыше одного из небоскребов, будет депортирован на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт правительства Дубая в Twitter.

По данным генпрокуратуры Дубая, расследование "противоречащего законам ОАЭ инцидента" завершено, участники будут депортированы. При этом в правительстве не дали других комментариев и подчеркнули, что это "не будет сделано".

По данным агентства, 11 девушек, по предварительным данным, родом из Украины, были задержаны за съемку в обнаженном виде. Двое мужчин, один из которых оказался гражданином РФ, подозревались в организации съемок.

