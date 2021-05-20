За ночь из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет

Около 80 ракет и минометных снарядов были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля с 19 часов среды до 7 часов утра четверга. Об этом сообщили Израильские силы обороны.

Отмечается, что 10 из запущенных ракет территории Израиля не достигли, примерно 90% снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны.