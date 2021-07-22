YouTube удалил более 17 видео президента Бразилии за фейки о коронавирусе

Видеохостинг YouTube удалил с канала президента Бразилии Жаира Болсонару несколько видеороликов и прямых трансляций, которые нарушали правила о распространении некорректной информации медицинского характера о коронавирусе, сообщает Forbes.

Представители платформы отметили, что в список удалённых попали видео, в которых бразильский лидер опровергает эффективность масок в борьбе с распространением коронавируса и заявляет, что противомалярийные препараты гидроксихлорохин и ивермектин являются гарантированными лекарствами от инфекции.

Отметим, что до этого YouTube уже заблокировал 17 роликов Болсонару с фейками о COVID-19. Сколько видео было удалено на этот раз не уточняется.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил мнение, что проблема с COVID-19 останется с человечеством навсегда, отмечает «Свободная пресса».

