YouTube удалил более 17 видео президента Бразилии за фейки о коронавирусе
Видеохостинг YouTube удалил с канала президента Бразилии Жаира Болсонару несколько видеороликов и прямых трансляций, которые нарушали правила о распространении некорректной информации медицинского характера о коронавирусе, сообщает Forbes.
Представители платформы отметили, что в список удалённых попали видео, в которых бразильский лидер опровергает эффективность масок в борьбе с распространением коронавируса и заявляет, что противомалярийные препараты гидроксихлорохин и ивермектин являются гарантированными лекарствами от инфекции.
Отметим, что до этого YouTube уже заблокировал 17 роликов Болсонару с фейками о COVID-19. Сколько видео было удалено на этот раз не уточняется.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выразил мнение, что проблема с COVID-19 останется с человечеством навсегда, отмечает «Свободная пресса».
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