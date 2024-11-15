Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года

Японская принцесса Юрико Микаса умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Управление японского императорского дома.

«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», — указано в сообщении.

Юрико Микаса была старейшим членом императорской семьи Японии. Принцесса — вдова принца Такахито, брата императора Хирохито, который приходится дедушкой нынешнему монарху Нарухито.

Ранее в Греции умер последний член королевской семьи принц Греческий и Датский Михаил, также известный как писатель и историк Мишель Де Грес. Ему было 85 лет, напоминает Ura.ru.

