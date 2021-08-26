Япония выразила протест России из-за готовящихся учений у Итурупа

Правительство Японии выразило протест России из-за учебных стрельб, запланированных в районе острова Итуруп на Курилах. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

Като сообщил, что РФ 21 августа направила уведомление о том, что 26-29 августа и 13-17 сентября в районе побережья Итурупа в территориальных водах Японии пройдут учебные стрельбы.

«В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах – НСН)», — цитирует чиновника РИА Новости.

Като подчеркнул, что Токио намерен «настойчиво продолжать вести переговоры» с Москвой на основании «фундаментального курса» Японии на разрешение территориальной проблемы.

