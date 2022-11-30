Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты у Тайваня
Япония впервые провела учения по эвакуации населения в случае пуска баллистической ракеты на острове Енагуни, неподалеку от Тайваня, сообщает агентство Киодо.
Сообщается, что были отработаны системы оповещения, сирена, взаимодействие органов власти, полиции и граждан.
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Подобные меры приняты на фоне участившихся пусков ракет Северной Кореей, а также в связи с обострением ситуации на Тайване.
Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США. Об этом ранее заявил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.
Ранее Пекин призвал США не нарушать территориальную целостность Китая по ситуации вокруг Тайваня, напоминает RT.
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