WSJ: Венесуэла начала стягивать войска к границе района Гайана-Эссекибо
Венесуэла наращивает контингент вооруженных сил на границе района Гайана-Эссекибо, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, Каракас направил к границе пехоту при поддержке легких танков и бронетранспортеров. Концентрация военных подтверждается спутниковыми снимками.
Вооруженные силы Венесуэлы насчитывают 150 тысяч человек. В распоряжении Гайаны три тысячи военнослужащих.
Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории в районе реки Эссекибо длится более 100 лет. В 2015 году там открыли месторождение, содержащее минимум 10 миллиардов баррелей нефти, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
- Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»
- В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
- WSJ: Венесуэла начала стягивать войска к границе района Гайана-Эссекибо
- Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ Шапталу
- Максим Фадеев анонсировал выход кавера на песню «Мой мармеладный»
- СМИ: на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой
- СМИ: Отряды «Хезболлах» выпустили 30 ракет по поселениям на севере Израиля
- Число аспирантов на Украине увеличилось в 10 раз из-за отсрочки от армии
- В ГД внесли проект о повышении возраста получения детского пособия до 18 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru