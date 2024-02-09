WSJ: Венесуэла начала стягивать войска к границе района Гайана-Эссекибо

По информации издания, Каракас направил к границе пехоту при поддержке легких танков и бронетранспортеров. Концентрация военных подтверждается спутниковыми снимками.

Вооруженные силы Венесуэлы насчитывают 150 тысяч человек. В распоряжении Гайаны три тысячи военнослужащих.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории в районе реки Эссекибо длится более 100 лет. В 2015 году там открыли месторождение, содержащее минимум 10 миллиардов баррелей нефти, передает «Радиоточка НСН».

