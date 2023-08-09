WP: Польские туристы пожаловались на отдыхающих в Таиланде россиян
Туристы из Польши пожаловались на большое количество приезжающих в Таиланд россиян. Об этом пишет Wirtualna Polska.
Издание отмечает, что число путешественников из России, посещающих Таиланд, в текущем году выросло более чем на тысячу процентов. Наиболее популярен остров Пхукет, на что и жалуются польские туристы.
Как написал в соцсетях один из поляков, Таиланд напоминает «маленькую Россию», отмечает Ura.ru.
«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», – поделился мнением другой путешественник из Польши.
Туристка по имени Анна пожаловалась WP на «громких и веселящихся» приезжих из РФ. Также женщину возмутили меню ресторанов и названия магазинов на Пхукете на кириллице, отмечает телеканал «360». Кроме того, собеседница издания рассказала, что несколько раз местные жители здоровались с ней по-русски, поскольку поляков часто принимают за россиян.
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