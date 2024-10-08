Word ошибочно начал удалять сохранённые документы

Редактор Microsoft Word ошибочно начал удалять документы, которые пользователи намеревались сохранить. Один из крупнейших в мире разработчиков в области программного обеспечения уже признал баг в работе приложения, сообщило издание Bleeping Computer.

Файл аннулируется в тот момент, когда пользователь закрывает текстовый файл и соглашается с предложением редактора Word сохранить объект перед прекращением работы программы. Кроме того, аналогичный сбой возникает в случае, если расширение сохраняемого файла прописано с заглавной буквы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным американской корпорации, сбои происходят в программе Word для Microsoft 365 версии 2409 и сборки 18025.20104.

