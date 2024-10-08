Word ошибочно начал удалять сохранённые документы
Редактор Microsoft Word ошибочно начал удалять документы, которые пользователи намеревались сохранить. Один из крупнейших в мире разработчиков в области программного обеспечения уже признал баг в работе приложения, сообщило издание Bleeping Computer.
Файл аннулируется в тот момент, когда пользователь закрывает текстовый файл и соглашается с предложением редактора Word сохранить объект перед прекращением работы программы. Кроме того, аналогичный сбой возникает в случае, если расширение сохраняемого файла прописано с заглавной буквы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным американской корпорации, сбои происходят в программе Word для Microsoft 365 версии 2409 и сборки 18025.20104.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец Шлеменко заявил, что пик популярности поп-ММА давно прошел
- Россиянам назвали симптомы дефицита витамина C
- Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом
- Word ошибочно начал удалять сохранённые документы
- Писатель Эдвардс заявил, что воссоздал внешность Джека-Потрошителя
- CNN: Байден ругался матом в адрес Путина и Нетаньяху в Белом доме
- На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя
- Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций
- У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому
- Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru