Выборы в США официально завершились

С закрытием последних участков на Аляске выборы в США официально завершены.

По данным обработки 23% бюллетеней, действующий президент США Дональд Трамп набирает в штате - 58,1%, его соперник от демократов Джон Байден - 38,4 %.

По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210. При этом оба кандидата объявили о своей победе.

Стоит учитывать, что ряд штатов будут подсчитывать бюллетени еще несколько дней. Среди них - ключевая Пенсильвания.

