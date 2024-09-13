Вучич: Сербия попросит миссию НАТО о введении войск в Косово

Власти Сербии намерены до конца года попросить миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента армии и полиции республики для защиты населения. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, пишет РИА Новости.

«Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать», — указал политик.

По словам Вучича, Сербия хочет не войны, а реализовать свои права «в мире». Президент подчеркнул, что будет нелегко, а косовоалбанцы «будут еще агрессивнее».

Ранее Вучич заявил о планах направить письма о тяжелой ситуации в Косово и Метохии лидерам Евросоюза, США, Китая, России, всех государств-постоянных членов Совета безопасности ООН. Кроме того, политик намерен обсудить проблему на встречах с 60 мировыми лидерами.

