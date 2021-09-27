Вучич пригрозил отреагировать на обострение в Косово в случае бездействия НАТО

Сербия соблюдает международные соглашения и не входит на территорию частично признанной республики Косово. Однако Белград готов к действиям в случае нападения на сербское население и отсутствия соответствующей реакции НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции», — цитирует Вучича РИА Новости.

Глава республики добавил, что в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово. Вучич подчеркнул, что Белграду «мир нужнее всего». По словам сербского президента, власти намерены ждать реакции НАТО 24 часа.

«И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», — подчеркнул Вучич.

На минувшей неделе группа проживающих на севере Косово сербов начала мирную акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Ярине» на административной границе между центральной Сербией и Косово. На этом, а также на трех других КПП на севере республики разместились бойцы подразделения косовского МВД. На фоне обострения ситуации Сербия повысила уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет «Свободная пресса». По данным СМИ, сербские власти направили в приграничную зону дополнительную военную технику, самолеты и вертолеты Минобороны страны патрулируют территорию.

