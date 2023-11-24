Вучич похвалил российские вертолеты Ми-35

Сербский президент Александр Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 российского производства, сообщает «Лента.ру».

Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

По его словам, он любит машины больше, чем все остальные вертолеты в армии страны. «… Когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», — сказал лидер Сербии. Он отметил, что Ми-35 будут перекрашены с учетом ландшафта и маскировочной раскраски сербской армии.

Сербия получила от Кипра 11 Ми-35П российского производства в рамках соглашения о перепродаже, заключенного в июне 2023 года.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СербияВертолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры