Вучич похвалил российские вертолеты Ми-35

По его словам, он любит машины больше, чем все остальные вертолеты в армии страны. «… Когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», — сказал лидер Сербии. Он отметил, что Ми-35 будут перекрашены с учетом ландшафта и маскировочной раскраски сербской армии.

Сербия получила от Кипра 11 Ми-35П российского производства в рамках соглашения о перепродаже, заключенного в июне 2023 года.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

