Вучич похвалил российские вертолеты Ми-35
Сербский президент Александр Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 российского производства, сообщает «Лента.ру».
По его словам, он любит машины больше, чем все остальные вертолеты в армии страны. «… Когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», — сказал лидер Сербии. Он отметил, что Ми-35 будут перекрашены с учетом ландшафта и маскировочной раскраски сербской армии.
Сербия получила от Кипра 11 Ми-35П российского производства в рамках соглашения о перепродаже, заключенного в июне 2023 года.
Ранее Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru