Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ на гей-параде в Белграде

При этом он не в курсе, как поступит правительство, однако он сам заявил, что не будет этого делать, при этом не нарушая чьи-либо права.

«Я избран как президент республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим», - сказал Вучич.

В прошлом году на протестах против гей-парада в сербской столице были задержаны 87 человек,13 полицейских получили легкие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Впоследствии мероприятие было отменено.

