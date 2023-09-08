Вучич отказался вывесить флаг ЛГБТ на гей-параде в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что вопреки просьбе организаторов гей-парада в Белграде не будет вывешивать флаг ЛГБТ на резиденции. Об этом говорится на официальном сайте сербского лидера.

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При этом он не в курсе, как поступит правительство, однако он сам заявил, что не будет этого делать, при этом не нарушая чьи-либо права.

«Я избран как президент республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим», - сказал Вучич.

В прошлом году на протестах против гей-парада в сербской столице были задержаны 87 человек,13 полицейских получили легкие травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Впоследствии мероприятие было отменено.

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ФОТО: РИА Новости
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