Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде
Угрозой беспорядков в Белграде из-за проведения гей-парада объяснил запрет МВД страны президент Сербии Александр Вучич. Соответствующее заявление он сделал после заседания Совета национальной безопасности, передает РИА Новости.
По его словам, сербские власти учитывают сложности, с которыми пришлось столкнуться стране.
Вучич заверил при этом, что власти не намерены придумывать причины для отмены парада, а также запрещать его «из-за якобы «оспы обезьян», пишет Газета.ru
«Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — подчеркнул Вучич.
Запрет на проведение парада должен быть оглашен не позднее 36 часов до его начала. По словам президента, организаторы смогут обжаловать решение властей в установленном законом порядке.
Ранее эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо отметил, что в российском шоу-бизнесе полно людей нетрадиционной ориентации, которые скрывают это, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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