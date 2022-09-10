Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде

По его словам, сербские власти учитывают сложности, с которыми пришлось столкнуться стране.

Вучич заверил при этом, что власти не намерены придумывать причины для отмены парада, а также запрещать его «из-за якобы «оспы обезьян», пишет Газета.ru

«Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — подчеркнул Вучич.

Запрет на проведение парада должен быть оглашен не позднее 36 часов до его начала. По словам президента, организаторы смогут обжаловать решение властей в установленном законом порядке.

Ранее эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо отметил, что в российском шоу-бизнесе полно людей нетрадиционной ориентации, которые скрывают это, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

