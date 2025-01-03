Вспышка холеры зафиксирована близ столицы Зимбабве
Вспышка холеры была зафиксирована в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения и охраны здоровья детей сообщет газета The Herald.
Уточняется, что вспышка заболевания зафиксирована в населённом пункте Мазоуэ. В результате заразились не менее 60 человек, известно об отном летальном исходе.
Как пишет издание, причиной вспышки стало отсутствие очистки воды из единственного артезианского колодца, а также затопленные сточными водами канализации открытые колодцы.
Ранее в Болгарии зарегистрировали первый за 103 года случай заболевания холерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru