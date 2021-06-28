Вскрытие подтвердило суицид основателя McAfee

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи самостоятельно свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. 23 июня его обнаружили без признаков жизни в камере тюрьмы муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес провинции Барселона. В кармане брюк была обнаружена предсмертна записка. Незадолго до этого суд разрешил экстрадировать его в США.

В США 75-летнего основателя компании McAfee, выпускающего программное обеспечение и ативирус, обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Как стало известно изданию Vanguardia, первую попытку суицида Макафи предпринял в конце февраля. Об этом тюремщикам рассказал его сокармерник.

Однако вдова бизнесмена заявила, что не верит в самоубийство супруга. Она также потребовала проведения двух экспертиз причин его смерти. Она также обвинила США в его кончине. Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем.

