Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Всемирный банк принял решение о приостановке публикаций рейтинга Doing Business. Сделано это в связи с проведением проверки, которая должна дать оценку нарушениям при составлении рейтингов, которые публиковались в октябре 2017 и 2019 годов. Информация об этом опубликована на портале организации.

Уточняется, что, в частности, будет проанализированы принципы сбора и обобщения данных для рейтинга, а также средств контроля защиты целостности информации.

Во Всемирном банке пообещали задним числом исправить сведения по государствам, которые наиболее могли пострадать от выявленных нарушений. Рейтинг Doing Business фиксирует условия для ведения предпринимательской деятельности в странах мира.

