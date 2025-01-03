Врачи диагностировали у Урсулы фон дер Ляйен воспаление легких

Врачи диагностировали у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен воспаление лёгких. Об этом агентству PAP заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

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По его словам, в связи с болезнью фон дер Ляйен не будет исполнять обязанности в первые две недели января.

Также отмечается, что из-за этого было перенесено заседание ЕК, запланированное на 9–10 января в польском Гданьске. Кроме того, фон дер Ляйен пропустит церемонию начала польского председательства в Евросоюзе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом после косметологической процедуры в одной из частных клиник Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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