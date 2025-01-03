Врачи диагностировали у Урсулы фон дер Ляйен воспаление легких
Врачи диагностировали у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен воспаление лёгких. Об этом агентству PAP заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
По его словам, в связи с болезнью фон дер Ляйен не будет исполнять обязанности в первые две недели января.
Также отмечается, что из-за этого было перенесено заседание ЕК, запланированное на 9–10 января в польском Гданьске. Кроме того, фон дер Ляйен пропустит церемонию начала польского председательства в Евросоюзе.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом после косметологической процедуры в одной из частных клиник Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru