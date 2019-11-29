Воздушное пространство Израиля нарушил беспилотный аппарат
29 ноября 201923:18
Беспилотник пересек израильскую границу со стороны Ливана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную газету.
Принадлежность аппарата пока не установлена. Отмечается, что беспилотник покинул израильское воздушное пространство.
Также, по данным РИА Новости, военные страны сообщили о пуске ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
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ТЕГИ:ИзраильБеспилотники
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