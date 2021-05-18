Воздушная тревога сработала в израильском поселении на границе с Ливаном
Сирены воздушной тревоги начали работать в в населенном пункте на севере Израиля около ливанской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Сигналы, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в кибуце Мисгав Ам. Ранее в понедельник военные Израиля сообщили о 3350 ракетах, выпущенных по израильской территории из сектора Газа за время, прошедшее с момента эскалации палестино-израильского конфликта.
В Израиле продолжаются столкновения арабов и евреев. Сообщается о сожжении 10 синагог. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru