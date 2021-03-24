ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
24 марта 202111:22
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, передает РИА Новости.
ВОЗ назвала ситуацию чрезвычайной и присвоила ей второй уровень сложности.
В стране эксперты ВОЗ выявили четыре случая паралича у детей, зараженных полиомиелитом. Сейчас они проводят расследование, посещают больницы и отслеживают контакты зараженных.
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24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru