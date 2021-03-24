ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, передает РИА Новости.

ВОЗ назвала ситуацию чрезвычайной и присвоила ей второй уровень сложности.

В стране эксперты ВОЗ выявили четыре случая паралича у детей, зараженных полиомиелитом. Сейчас они проводят расследование, посещают больницы и отслеживают контакты зараженных.


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ФОТО: https://pixabay.com/
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