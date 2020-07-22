ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 202 тысячи человек
Количество случаев заражений коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на 202 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, увеличилось до 14,7 млн человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч пациентов, после чего общее число летальных исходов превысило 612 тысяч.
Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте – 7,8 млн и в Европе – 3,1 млн заразившихся.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru