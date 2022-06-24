ВОЗ: в мире зарегистрировано более 3,2 тысяч заражений оспой обезьян

Более 3,2 тысяч заражения оспой обезьян зарегистрировано в мире на текущий момент. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Накануне Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила оспу обезьян пандемией. Случаи заражения зафиксированы в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции растут.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации.

