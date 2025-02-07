ВОЗ: Специалисты предотвратили утечку вирусов из лаборатории в ДР Конго
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где была опасность утечки из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо.
«Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически», - сказал представитель ВОЗ, слова которого приводит РИА Новости.
Бурейма Хама Самбо подчеркнул, что в настоящее время риска утечки нет, лаборатория находится в безопасности.
Ранее Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта на востоке ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru