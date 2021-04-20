ВОЗ не исключает, что эпидемия COVID-19 будет взята под контроль в ближайшие месяцы

По его словам, речь идет о нескольких месяцах, «если мы будем применять их последовательно и сбалансировано». При этом глава организации выразил обеспокоенность темпами распространения коронавируса среди людей 25-59 лет во всем мире.

Ранее Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение принял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета организации по ЧС, проанализировавшего сложившуюся ситуацию в ходе заседания.

