ВОЗ не исключает, что эпидемия COVID-19 будет взята под контроль в ближайшие месяцы

Уже в ближайшем будущем получится сдерживать эпидемию COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса

По его словам, речь идет о нескольких месяцах, «если мы будем применять их последовательно и сбалансировано». При этом глава организации выразил обеспокоенность темпами распространения коронавируса среди людей 25-59 лет во всем мире.

Ранее Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение принял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета организации по ЧС, проанализировавшего сложившуюся ситуацию в ходе заседания.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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