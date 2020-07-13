ВОЗ: Более 215 тыс. человек за сутки заразились коронавирусом

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 215 тысяч человек, увеличив общее число до 12,7 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5 037 человек. Общее число летальных исходов превысило 566 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных - 6 669 879, в Европе насчитываются 2 925 686 заразившихся, в Восточно-Средиземноморском регионе - 1 286 651.

Среди стран наибольшее число заражений наблюдается в США, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой позиции (более 733 тысяч заразившихся).

