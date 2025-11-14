Восемь европейских стран подписали протокол о военной мобильности

Литва и еще семь стран Европы подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в регионе. Об этом сообщило агентство ELTA со ссылкой на министерство обороны республики.

Документ касается центрального, северного и восточного районов.

«Литва подписала этот протокол вместе с Бельгией, Чехией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Словакией», - указало агентство.

Отмечается, что решение направлено на унификацию правил пересечения границ, контроль и координацию средств передвижения, «эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры».

Ранее Литва допустила введение ограничений на транзит в Калининград, пишет 360.ru.

