Восемь европейских стран подписали протокол о военной мобильности
Литва и еще семь стран Европы подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в регионе. Об этом сообщило агентство ELTA со ссылкой на министерство обороны республики.
Документ касается центрального, северного и восточного районов.
«Литва подписала этот протокол вместе с Бельгией, Чехией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Словакией», - указало агентство.
Отмечается, что решение направлено на унификацию правил пересечения границ, контроль и координацию средств передвижения, «эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры».
Ранее Литва допустила введение ограничений на транзит в Калининград, пишет 360.ru.
