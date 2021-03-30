Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии

Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции, передает РИА Новости.

Протест вызвали запреты из-за коронавируса на религиозное шествие. Вооруженные мечами сикхи выбегали из храма с мечами и нападали на полицейских в городе Нандед.

Ранее праздник Хола Мохалла проходил три дня подряд, на нем сикхи демонстрировали свое владение воинскими искусствами.



