Вооруженные мечами сикхи атаковали полицию в Индии
30 марта 202119:18
Сотни вооруженных мечами сикхов в индийском штате Махараштра атаковали заграждения полиции, передает РИА Новости.
Протест вызвали запреты из-за коронавируса на религиозное шествие. Вооруженные мечами сикхи выбегали из храма с мечами и нападали на полицейских в городе Нандед.
Ранее праздник Хола Мохалла проходил три дня подряд, на нем сикхи демонстрировали свое владение воинскими искусствами.
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30 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru