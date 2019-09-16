Володин назвал стыдобой мониторинг ПАСЕ по правам нескольких полов в России

16 сентября16:25

Постыдным назвал мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный ПАСЕ, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает РИА Новости, его возмутила эта ситуация, и он призвал ПАСЕ к большей гармонизации законодательства, а не занятиям мониторингом и политической деятельностью.

«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие (нескольких) полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечёркивают... Стыдобища сплошная», — заявил Володин.

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Напомним, в январе 2019 года российская делегация была удивлена рекомендации ПАСЕ по формированию российской делегации, предусматривающей деление её потенциальных участников на шесть полов. Позже в организации опровергли такое требование, пояснив, что речь шла о сбалансированном представительстве мужчин и женщин — в той же пропорции, что и национальном парламенте.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинПАСЕ