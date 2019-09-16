Володин назвал стыдобой мониторинг ПАСЕ по правам нескольких полов в России

Постыдным назвал мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный ПАСЕ, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает РИА Новости, его возмутила эта ситуация, и он призвал ПАСЕ к большей гармонизации законодательства, а не занятиям мониторингом и политической деятельностью.

«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие (нескольких) полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечёркивают... Стыдобища сплошная», — заявил Володин.