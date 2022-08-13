Volkswagen ученого Стивена Хокинга продают на аукционе
На британской аукционной площадке Silverstone выставлен личный автомобиль ученого Стивена Хокинга - микроавтобус Volkswagen Caravelle, пишет Газета.ru.
Автомобиль Volkswagen Caravelle GL 112, выпущенный в 1988 году, физик использовал на свадьбе в 1995 году. С момента выпуска ученый эксплуатировал микроавтобус до 1999 года, когда состояние его здоровья ухудшилось.
Микроавтобус оборудован 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Пробег составляет 145 тыс. км. Также к лоту приложены записи о техобслуживании в Кембридже.
На аукцион выставил автомобиль новый владелец - племянник ученого, которому машина принадлежала с 2003 года.
Уточняется, что аукцион состоится 27 августа.
Хокинг скончался в марте 2018 года, ему было 76 лет. С 1963 году физик страдал боковым амиотрофическим склерозом — заболеванием двигательных нейронов, лишаюшим человека возможности двигаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Арестовали нападавшего на писателя Рушди
- Украина обстреляла механический завод в Донецке
- США подтвердили обстрелы Крыма украинской стороной
- Через Индию экспортируют нефтепродукты из российской нефти
- В России побит рекорд покупки рубля
- МИД Финляндии раскрыл возможность уменьшить число туристических виз для россиян
- Эксперты объяснили пользу плавающего курса рубля
- На Каховской ГЭС предупредили об опасности обстрелов станции для Запорожской АЭС
- США оказались на грани войны с Россией и Китаем из-за собственных инициатив
- МИД Венгрии: «Газпром» поставляет топливо сверх установленных контрактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru