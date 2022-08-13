Volkswagen ученого Стивена Хокинга продают на аукционе

Автомобиль Volkswagen Caravelle GL 112, выпущенный в 1988 году, физик использовал на свадьбе в 1995 году. С момента выпуска ученый эксплуатировал микроавтобус до 1999 года, когда состояние его здоровья ухудшилось.

Микроавтобус оборудован 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Пробег составляет 145 тыс. км. Также к лоту приложены записи о техобслуживании в Кембридже.

На аукцион выставил автомобиль новый владелец - племянник ученого, которому машина принадлежала с 2003 года.

Уточняется, что аукцион состоится 27 августа.

Хокинг скончался в марте 2018 года, ему было 76 лет. С 1963 году физик страдал боковым амиотрофическим склерозом — заболеванием двигательных нейронов, лишаюшим человека возможности двигаться.

