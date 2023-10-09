Войска Израиля вернули контроль над всеми городами на границе с сектором Газа
Главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа.
Он отметил, что есть «единичные» случаи столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов. При этом Хагари уточнил, что с начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено порядка 4400 ракет.
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что Катар может высказывать недовольство израильскими ударами по сектору Газа. Однако, указал он, все остальные страны Персидского залива помогут Израилю стереть региона с лица земли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru